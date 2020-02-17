Киев, , 16:57 — REGNUM Отмена закона «О строевом уставе ВСУ» не означает отказа от приветствия «Слава Украине» в армии. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

«В связи с принятием Верховной Радой Украины Закона Украины «О признании таким, что утратил силу Закона Украины «О строевом уставе Вооруженных Сил Украины», Министерство обороны Украины предоставляет разъяснения по поводу ряда важных вопросов. Среди них абсолютно неверное толкование относительно отмены в украинской армии военного приветствия «Слава Украине! — Героям слава!», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приветствие «Слава Украине» с ответом «Героям — слава», популярное в среде украинских националистов, стало обязательным в украинской армии согласно принятому 4 октября 2018 года закону.