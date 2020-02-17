Екатеринбург, , 17:18 — REGNUM В Свердловской области за 10−16 февраля 2020 года выросло на 3% число новых случаев заболевания ОРВИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора.

За данный период зафиксировано 44,8 тысячи заболевших ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога на 1,4%. 20,6 тысяч случаев зарегистрировано в Екатеринбурге (рост на 2%).

«Прирост заболеваемости происходит за счет школьников и взрослых».

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе остался стабильным показатель заболеваемости пневмонией. За 10−16 февраля было зарегистрировано 849 случаев заболевания.

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