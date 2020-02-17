Курск, , 16:49 — REGNUM В Курске 15 февраля состоялись общественные слушания о судьбе трамвайного маршрута №3. Как заявил гендиректор МУП «Курскэлектротранс» Павел Панибратов, город намерен сохранить трамвайные перевозки, обеспечить их безопасность и сохранить предприятие с 700 сотрудниками.

«Мы предлагаем демонтировать рельсы на участке от завода Волокно до улицы Ольховской, где движение закрыто с сентября 2018 года из-за аварийного состояния путей. Часть этого материала можно использовать для ремонта путей на отрезке от площади Добролюбова до сельскохозяйственного рынка. Этот участок является стратегическим для электротранспорта и нуждается в срочном ремонте. А на участке от улицы Ольховской до улицы Сумской третий маршрут — законсервировать», — рассказал Панибратов.

Также на обсуждении поступили предложения построить разворотное кольцо в районе кинотеатра «Родина» и сохранить маршрут № 3, пустить по этому участку скоростной трамвай и даже «убрать» с маршрута № 3 дублирующие его автобусы и маршрутки. В течение недели предложения будут собирать — в том числе и по электронной почте, — чтобы обобщить и вернуться к решению проблемы.

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