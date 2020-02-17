Оренбург, , 16:50 — REGNUM Ленинский районный суд Оренбурга 17 февраля завершил оглашение приговора по уголовному делу в отношении четырёх человек, которые обвинялись в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции, один член группы осужден к двум годам колонии-поселения за создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением. Кроме того, женщине запрещено заниматься деятельностью, связанной с диагностированием состояния здоровья и лечением граждан в течение двух с половиной лет.

Наряду с этим все четверо фигурантов уголовного дела освобождены от наказания по части 3 статьи 239 УК РФ, где речь об участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Причиной для такого вердикта стало истечение срока давности для уголовного наказания. Приговор не вступил в законную силу.

Добавим следственные органы завершили расследование уголовного дела осенью 2018 года. Фигурантами являлись четыре человека — жители Оренбурга и Оренбургского района.

По версии следствия, в 2016—2017 годах последователи и участники оккультно-мистического учения псевдо-религиозного толка религиозного объединения «Элле-Аят (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», деятельность которого запрещена на территории ряда субъектов Российской Федерации и Казахстана, создали на территории области центры организации. В них велась пропаганда вредного вероучения под видом оказываемого «лечения» от физических болей и психологических расстройств. Адепты совершали обряды и проводили публичные семинары, в ходе которых на посетителей оказывалось целенаправленное деструктивное психологическое воздействие. В результате у одного клиента центра развилось психическое расстройство. Еще один человек отказался отказался от медпомощи и приема необходимых лекарственных препаратов в пользу «лечения» методикой объединения, что повлекло возникновение кризисных состояний и причинило вред его здоровью.

В ходе предварительного следствия четыре адепта вину в инкриминируемых им преступлениях не признали, мотивируя свою позицию тем, что методика их организации полезна.