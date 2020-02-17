Москва, , 16:44 — REGNUM Начальник полиции по городу Москве Сергей Плахих подал рапорт об отставке, сообщает 17 февраля РБК со ссылкой на источник.

В качестве причины ухода указан выход на пенсию. Также издание указывает на грядущие перестановки среди руководителей полиции в округах Москвы.

В качестве кандидата на место начальника полиции Москвы издание называет руководителя управления внутренних дел по Центральному административному округу города Игоря Зиновьева.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве корреспонденту ИА REGNUM официально не подтвердили.