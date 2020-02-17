Москва, , 16:46 — REGNUM Обеспечение жителей качественным водоснабжением — одна из приоритетных задач развития Новой Москвы. Об этом заявил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

По его словам, в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) строятся 32 крупных объекта инженерной инфраструктуры. К 2025 году в Новой Москве построят более 230 километров водопроводных сетей. Эти меры позволят поставлять жителям свыше 250 тысяч кубометров воды в сутки.

«К 2035 году объем водоснабжения в ТиНАО по сравнению с 2012 годом увеличится в 5 раз. Затраты бюджета города на создание централизованной системы водоснабжения за период с 2012 по 2023 год превысят 25 миллиардов рублей», — заявил Жидкин.

Чиновник заявил, что трубопроводы будут построены вдоль основных радиальных трасс — Калужское, Киевское, Боровское и Варшавское шоссе. Диаметр водоводов составит от 600 до 1 тысячи миллиметров. Затем эту инфраструктуру включат в единую сеть за счет строительства хордовых магистральных водоводов.

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