Ростов-на-Дону, , 16:39 — REGNUM Автомобилисты возмущены состоянием автодорог в Ростовской области. Подтверждающее видео интернет-пользователи разместили в социальных сетях.

«Лично убедилась в ужасном состоянии участка трассы Ростов — Волгодонск. После города Константиновска, не доезжая до Семикаракорска, все едут не более 40 километров в час, боясь убить ходовую часть автомобиля», — написала подписчица паблика «Ростов-Главный».

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году на реализацию мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ростовской области было выделено 6,2 млрд рублей.

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