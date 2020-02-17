Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM Неблагополучные метеоусловия сохранятся в Северо-Западном регионе во вторник, 18 февраля. Они связаны с сильным ветром, пришедшим в петербургский регион.

По данным Главного управления МЧС по Ленобласти, предстоящей ночью в регионе ожидаются порывы ветра 15−23 м/с, днем местами порывы до 15−18 м/с.

«Ночью на дорогах гололедица. Выход на лёд опасен для жизни», — говорится в сообщении.

Ранее управления МЧС городу и области предупреждали жителей о ветре до 28 м/с, а власти Петербурга закрыли доступ в городские парки и скверы.

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