Ростов-на-Дону, , 16:30 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону опасаются нашествия крыс из-за скопления мусора. Графиком вывоза бытовых отходов горожане крайне недовольны.

«Во дворах в районе пересечения улиц Ленина и Погодина в последнее время всё очень плохо с вывозом мусора, передают подписчики. Вот так выглядят мусорные площадки буквально в каждом дворе. Ещё немного — и тут заведутся крысы», — пишет telegram-канал «Ростов №1».

ИА REGNUM напоминает, что ранее жители Ростовского моря пожаловались на замусоренность улицы Самшитовой. Горожане попросили чиновников установить урны для мусора.

Тем временем в Ростовской области работает горячая линия по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Операторы принимают звонки в круглосуточном режиме.

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