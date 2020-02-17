Екатеринбург, , 16:34 — REGNUM В столице Среднего Урала собрали за несколько дней 350 кг гуманитарной помощи для жителей Гуанчжоу (КНР). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Китайский город является побратимом Екатеринбурга.

Были собраны медицинские маски, бахилы и антибактериальные салфетки. Кроме того, у екатеринбуржцев есть возможность поддержать граждан КНР деньгами, отпраляя срества на счёт местного отделения Красного креста. На эти средства буду закуплены, помимо вышеперечисленного, защитные костюмы, перчатки, антисептические гели и другие дезинфекционные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области пообещали не строить новых обсерваторов для граждан КНР. В регионе не обнаружили заболевших новым коронавирусом.

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