Псков, , 16:23 — REGNUM В Пскове за неделю с 10 по 16 февраля острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 2679 человек — больше, чем на прошлой неделе. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Пскове превышает эпидемический порог на 29,7%.

При этом в целом по региону заболели 5092 человека, заболеваемость ниже эпидпорога на 48,8%.

Лабораторные исследования выявили циркуляцию различных вирусов гриппа в Пскове: гриппа А (H3N2), гриппа В, парагриппа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пскове с 11 февраля объявлен «масочный» режим. Это значит, что во всех общественных местах и учреждениях рекомендовано носить медицинские маски.

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