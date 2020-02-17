Пекин, , 16:22 — REGNUM На территории Китая начались сбои в работе интернет-ресурсов и это напрямую связано с коронавирусом, сообщает 17 февраля South China Morning Post.

По утверждению специализированных изданий, причиной сбоев стала резко возросшая нагрузка на сети, вызванная тем, что миллионы людей отправлены на карантин, рабочие коллективы пытаются проводить собрания в режима видео-конференции, а учащиеся переведены на удалённую схему обучения.

В частности, с 16 февраля начались сбои в работе таких популярных ресурсов Китая как стриминговый сервис iQiyi, образовательное приложение Xuexitong, сервисы DingTalk и WeChat Work, онлайн-игры PUBG Mobile и and Arena of Valor.

Владельцы уже заявили о необходимости усилить мощности серверов.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса пневмонии наблюдается в Китае с декабря 2019 года. В стране введены беспрецедентные меры карантина для предотвращения распространения коронавируса

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