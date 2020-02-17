Алеппо, Сирия, , 16:18 — REGNUM Первый авиарейс из Дамаска в город Алеппо (Сирия) состоится 19 февраля, передаёт 17 февраля Al Ikhbariya.

Об этом сообщило сирийское министерство транспорта. Таким образом, международная воздушная гавань возобновила работу после перерыва.

Напомним, аэропорт из-за боевых действий в Сирии неоднократно закрывался. В последний раз он был закрыт в конце минувшего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 февраля международная воздушная гавань в Алеппо была очищена от боевиков.

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