Алеппо, Сирия, 17 февраля 2020, 16:18 — REGNUM Первый авиарейс из Дамаска в город Алеппо (Сирия) состоится 19 февраля, передаёт 17 февраля Al Ikhbariya.
Об этом сообщило сирийское министерство транспорта. Таким образом, международная воздушная гавань возобновила работу после перерыва.
Напомним, аэропорт из-за боевых действий в Сирии неоднократно закрывался. В последний раз он был закрыт в конце минувшего года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 февраля международная воздушная гавань в Алеппо была очищена от боевиков.
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