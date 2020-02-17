Белгород, , 16:17 — REGNUM Выставка «Две мировые» открылась в музее-диораме «Курская дуга. Белгородское направление» в Белгороде. Для экспозиции, рассказывающей о военачальниках, прошедших через две мировые войны, привезли экспонаты из собрания государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва», сообщили 17 февраля в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Новая выставка познакомит посетителей с советскими военачальниками, которые начали свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны — Семёном Будённым, Георгием Жуковым, Константином Рокоссовским. Экспозиция сформирована в соответствии с родами войск героев. Отдельного внимания заслуживают вещи командующего 2-й гвардейской армией Родиона Малиновского, который воевал в составе русского экспедиционного корпуса во французском иностранном легионе. По другую сторону фронта тогда ему противостоял немецкий полководец Эрих фон Манштейн, и судьба свела их вновь через 20 лет, в декабре 1942 года на подступах к Сталинграду.

Выставка будет работать до 19 апреля 2020 года.