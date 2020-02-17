Оренбург, , 16:13 — REGNUM В Оренбурге 17 февраля областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов священника Николая Стремского на постановление Промышленного районного суда города о мере пресечения. Апелляция оставлена без удовлетворения, сообщил корреспонденту ИА REGNUM в адвокат Эльдар Шарафутдинов.

Николай Стремский останется в СИЗО до 12 апреля. Напомним, в феврале Промышленный районный суд Оренбург удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей священника, обвиняемого в преступления против половой неприкосновенности детей. Адвокаты просили о домашнем аресте, ссылаясь на необходимость лечения своего подзащитного. Однако и Промышленный районный суд города, и Оренбургский областной суд посчитали, что Николай Стремский может содержаться в СИЗО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Николай Стремского арестовали в 2019 году и предъявили обвинение в изнасиловании, развратных действиях в отношении детей и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Вслед за священником под стражу отправили удочеренную Елену и ее мужа. Им инкриминировали незаконное ограничение свободы детей. Впоследствии Елене статью переквалифицировали и предъявили обвинение в похищении человека.

По данным СМИ, зять священника частично признал вину. Его освободили из-под стражи и перевели по домашний арест.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге священника, обвиняемого в насилии над детьми, оставили в СИЗО