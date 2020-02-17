Милан, Италия, , 16:09 — REGNUM Лидер Демократической партии Италии Никола Дзингаретти в понедельник, 17 февраля, подверг острой критике высказывания лидера «Лиги» Маттео Сальвини об абортах.

Ставить под сомнения «права женщин» недопустимо и «не цивилизованно», считает Дзингаретти.

При этом высказывания самого Сальвини носили осторожный характер: он заявил, что аборт не может являться «системой контрацепции» и что прибегать к нему для сохранения «своего образа жизни» в 2020 году «не цивилизованно», однако оговорился, что решение должна принимать каждая женщина, а давать советы должны врачи.