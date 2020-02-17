Екатеринбург, , 16:23 — REGNUM Свердловскому управлению Федеральной налоговой службы поручили проверить компанию «Феникс-логистика» на соблюдение всех норм законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ведомство изучит, соблюдал ли аутсорсер скорой помощи в Екатеринбурге обязанности по начислению и уплате НДФЛ и ЕСН за своих сотрудников.

«Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле в прокуратуре области», — сообщают в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Феникс-логистика» сама обратилась в прокуратуру. В фирме считают, что журналисты публикуют заказные материалы против компании.

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