Петрозаводск, , 16:02 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшую неделю было зарегистрировано более семи тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом, уровень заболеваемости совокупного населения выше эпидемического порога на 19,2%. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Карелии.

По данным ведомства, всего в регионе за прошедшую неделю было зарегистрировано 7078 заболевших. При этом в столице республики — Петрозаводске — зарегистрировано 3766 случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

«Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения города ниже эпидемического порога на 12,4%», — говорится в сообщении.

В детских организованных коллективах из-за повышенной заболеваемости ОРВИ полностью закрыты СОШ №14,38 Петрозаводска, закрыты на карантин 18 классов в 8-и школах Петрозаводска (лицеи №№ 13, Академический; СОШ №№ 12,37,17,34,46,29); 4 класса в 3-х СОШ г. Костомукша, 1 класс в СОШ п. Чупа Лоухского района, Беломорский район — 2кл. в СОШ №3 г. Беломорска, 1 кл. в СОШ п. Сумпосад и 1 группа МДОУ в п.Лоухи.

«При обследовании больных ОРВИ и гриппом выделены вирусы гриппа А (H1N1)09, А (H3N2), В и прочие респираторные вирусы (RS, аденовирус, парагрипп, метапневмовирус)», — отмечает управление.

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