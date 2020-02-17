Псков, , 15:58 — REGNUM В новый состав молодёжного совета при главе Пскова поступило 34 заявки, в том числе от актёра фильма «Холоп». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Из 34 желающих будут отобраны 15 человек. Анкеты рассматривает специальная конкурсная комиссия. Среди тех, кто хочет попасть в молодёжный совет при главе Пскова — 18 юношей и 16 девушек, при этом самому юному — 15 лет.

Напомним, фильм «Холоп» режиссёр Клим Шипенко снимал в Псковской области — в Пушкинских Горах, а также в кинодеревне в Новоржевском районе. Жители Псковской области снимались в массовке целыми семьями.

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