Москва, , 15:57 — REGNUM Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принёс извинения российским женщинам за заявление протоиерея Димитрия Смирнова, который сравнил гражданских жён с «бесплатными проститутками».

Митрополит отметил, что Смирнов нередко отмечается эпатажными высказываниями, желая, вероятно, привлечь внимание общества к вопросам защиты семейных ценностей. Однако такие заявления не всегда выходят удачными.

Иларион принёс извинения «тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорблёнными» после слов протоиерея Смирнова.

Митрополит напомнил, что Церковь уважает официально зарегистрированный брак. Что касается гражданских союзов и иногда связанных с ними скандалов, проблема требует вдумчивого обсуждения и тщательного подбора слов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов ранее назвал гражданских жен «бесплатными проститутками», к которым мужчины не относятся серьёзно.

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