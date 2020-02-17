Махачкала, , 15:57 — REGNUM Двух пассажиров авиарейса Москва — Махачкала задержали в аэропорту Дагестана за неподчинение требованиям командира воздушного судна. Нарушители сели не на свои места и отказывались пересаживаться, сообщили ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе транспортного управления МВД России по СКФО.

Наряд транспортной полиции был вызван прямо к борту самолета, приземлившегося в аэропорту Махачкалы. Командир воздушного судна сообщил правоохранителям, что двое пассажиров во время полета заняли места не по своим посадочным талонам. При этом они не реагировали на замечания бортпроводника и отказывались занять свои места.

В отношении двух жителей Махачкала 1980 и 1984 годов рождения составлен административный протокол за «невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна». Теперь им грозит до 15 суток ареста.