Киев, 17 февраля 2020, 16:05 — REGNUM Бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков извинился за свои высказывания в адрес боевиков ВСУ. Об этом он написал 17 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, ранее Бирюков резко отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского организовать патрулирование границы между Россией и Донбассом совместно силами ВСУ и Народной милиции.
Как сообщало ИА REGNUM, в Раде, после слов Бирюкова, предложили ужесточить наказание за оскорбление боевиков ВСУ.
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