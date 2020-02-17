Киев, , 16:05 — REGNUM Бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков извинился за свои высказывания в адрес боевиков ВСУ. Об этом он написал 17 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Совершил глупость на эмоциях, не считая свои собственные мысли истиной в последней инстанции. Психанул, сглупил. Реально сам чувствовал дискомфорт практически сразу же. Приношу искренние извинения по поводу собственной глупости в субботнем посте», — написал он.

Напомним, ранее Бирюков резко отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского организовать патрулирование границы между Россией и Донбассом совместно силами ВСУ и Народной милиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Раде, после слов Бирюкова, предложили ужесточить наказание за оскорбление боевиков ВСУ.

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