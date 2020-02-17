Санкт-Петербург, , 15:56 — REGNUM Российские и зарубежные архитекторы осмотрели территорию будущего арт-парка «Тучков буян» в центре Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 февраля в Смольном.

В северной столице собрались архитекторы из всех восьми команд, отобранных для разработки концепций парка на международном конкурсе. Это представители бюро «Студия 44», Agence Ter, Bjarke Ingels Group, JV Vogt, Kengo Kuma and Associates, Michel Desvigne Paysagiste, «Хвоя», KARAVAN Landschaftarchitekte, Miles&Yards, John Loof Green, EDGE AB, Praxys paysage & territoire, KATARSIS Architechts, BOA Light studio, RETHINK и других.

Сначала участники осмотрели площадку с высоты птичьего полета, а затем прогулялись по территории.

«Важно, чтобы архитекторы сегодня прониклись духом исторического центра Санкт-Петербурга. Мне кажется, сейчас есть все возможности для того, чтобы это знаковое для всех петербуржцев место стало знаковым событием для всего архитектурного мира. Все участники разработают многофакторные модели, в которых ландшафтная архитектура будет связана с инженерной инфраструктурой, транспортным окружением и историческим контекстом. С нетерпением ждем возможности изучить получившиеся концепции, чтобы силами уважаемого жюри выбрать наилучшую», — заметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.

После изучения площадки представители конкурсных команд встретились с главным архитектором города Владимиром Григорьевым, а также участниками экспертного совета. Архитекторы смогли уточнить рекомендации конкурсной документации и информацию об условиях площадки и городском контексте.

Напомним, на разработку предложений у конкурсантов есть время до 8 мая. Жюри определит победителя и финалистов 28−29 мая 2020 года. За разработку концепций в течение трех месяцев конкурсанты получат по 60 тыс. долларов без НДС. Помимо этого, обладатель первого места получит дополнительные 50 тыс. долларов, второго места — 30 тыс. долларов, третьего — 20 тыс. долларов.

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