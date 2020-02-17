Сеул, , 16:17 — REGNUM Предполагается, что к 2050 году экономический ущерб от сокращения объемов производства и стихийных бедствий может достигнуть 12 трлн вон (~$10,13 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В докладе представители международной общественной организации отмечают, что при сохранении объёмов потребления природных ресурсов, население планеты столкнётся с изменением климата, затяжными дождями, засухой, нехваткой воды, оседанием почвы, вымиранием животных и растений.

Согласно расчётам WWF, в течение следующих тридцати лет Южная Корея может потерять 11,8 трлн вон (~$9,96 млрд), что является седьмым показателем среди 140 стран.

Наибольшие потери понесут США ($83 млрд), Япония ($80 млрд), Великобритания ($20,1 млрд), Индия ($20 млрд) и Австралия ($20 млрд).

Отмечается, что к 2050 году страны мира могут потерять $9,6 трлн из-за разрушения экосистем.