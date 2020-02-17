Аул Хабез, Карачаево-Черкесия, , 15:50 — REGNUM В Карачаево-Черкесии обвиняют жителя аула Псаучье-Дахе в хищении овец на крупную сумму. По данным МВД, он похитил 347 овец на сумму свыше 2 млн рублей и стал фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате, в особо крупном размере.

Из подробностей дела известно, что обвиняемый заключил договор с крестьянско-фермерским хозяйством, обязуясь ухаживать за овцами и следить за полученным от них приплодом. Хозяйство передало ему в ведение 1020 голов овец, содержащихся на территории животноводческой фермы и летнего пастбища.

Однако пастух прибрал к рукам третью часть стада, чем причинил сельхозпредприятию ущерб в особо крупном размере. В настоящее время уголовное дело передано на рассмотрение в Хабезский районный суд.