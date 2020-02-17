Пермь, , 15:48 — REGNUM В Перми объявили о закрытии главного ледового городка на четыре дня — с 18 по 21 февраля. Причиной для такой вынужденной меры стала оттепель, которую прогнозируют синоптики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Ожидается, что столбик термометра поднимется до трех градусов по Цельсию выше ноля. Как отметили в ГИС-центре Пермского национального исследовательского университета, за счет аномально теплой предстоящей недели (17−21 февраля) можно сказать, что зима 2019−2020 годов станет самой теплой в истории наблюдений по всей территории Пермского края, причем со значительным отрывом (более 1 градуса) от считавшейся ранее самой теплой зимы 1982−1983 годов.

Стоит отметить, что из-за оттепели с начала 2020 года приходится не первый раз закрывать городок. Более того, ряд ледовых элементов на объектах пришлось демонтировать, поскольку из-за потепления они таили угрозу жизни и здоровью посетителей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми для безопасности посетителей демонтируют элементы в ледовом городке