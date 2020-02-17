Екатеринбург, , 15:47 — REGNUM Последние звонки для выпускников екатеринбургских школ в 2020 году пройдут 20 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Последним учебных днём для выпускающихся учеников девятых и 11-х классов станет 20 мая. В тот день в 10:00 по местному времени пройдут последние звонки для девятиклассников, в 12:00 — для одиннадцатиклассников.

Выпускные вечера и торжественные вручения аттестатов пройдут 26 июня для 11-х классов и 30 июня для девятых классов. Общегородской праздник проведут на стадионе «Екатеринбург Арена».

Как сообщало ИА REGNUM, в Астраханской области последние звонки прозвонят 23 мая. Дату выбирали с учётом расписания единого госэкзамена и государственного выпускного экзамена.

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