Чебоксары, , 15:37 — REGNUM В Чувашии к федеральным единовременным выплатам в размере 75 тыс. рублей из республиканского бюджета добавят по 25 тыс. рублей. Об этом заявил сегодня, 17 февраля, врио главы региона Олег Николаев, сообщается на официальном портале органов власти республики.

На планёрке в правительстве руководитель Чувашии проинформировал, что инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в республике, дополнительно выделят по 25 тыс. рублей. Единовременные выплаты будут предусмотрены в рамках 75-летию Победы и в честь 100-летия автономии Чувашии. Проект указа будет разработан министерством труда и социальной защиты республики.

С учётом федеральной выплаты в размере 75 тыс. рублей ветераны и инвалиды войны в Чувашии получат по 100 тыс. рублей.

Врио главы Чувашии Олег Николаев подчёркивает важность поддержки «людей, которые внесли неоценимый вклад в нашу Победу»:

«Считаю необходимым поддержать инициативу президента страны и на республиканском уровне. Наши ветераны такое дополнительное внимание, без сомнения, заслужили».

Что касается других регионов Поволжья, то 25 тыс. рублей дополнительно к федеральной поддержке получат также ветераны в Татарии. В Удмуртии дополнительные региональные выплаты участникам и инвалидам войны составят 4 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 9 Мая 2020 года. Размер выплат составит 75 тыс. рублей, их будут выплачивать в апреле-мае 2020 года. Поддержку получат 1,15 млн граждан России, на эти цели предусмотрено свыше 71 млрд рублей.