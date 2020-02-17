Москва, , 15:34 — REGNUM Коррекционные школы в России станут методическими центрами для учителей, детей и родителей, в них будет оказываться психолого-педагогическая помощь. Это уже решено на федеральном уровне, заявил17 февраля министр просвещения Сергей Кравцов в ходе рабочей поездки по Северному Кавказу, сообщили в Минпросвещения РФ

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По его словам, в России действует 1664 коррекционных школ. Удалось остановить процесс массового закрытия коррекционных школ. За последние два года не закрыта ни одна из них.

«В рамках нацпроекта «Образование» в 2019 году почти 200 спецшкол из 43 субъектов РФ получили субсидии. Средства получат еще 800 коррекционных школ. Ежегодно в течение шести лет будет выделяться по 1 мрлд рублей», — уточнил Кравцов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне в ближайшее время будет решена проблема трехсменного образования в школах. Об этом заявил глава Минобра РФ Сергей Кравцов.

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