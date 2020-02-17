Пермь, , 15:33 — REGNUM В Пермском крае отмечена стабилизация заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Стабилизация обстановки наблюдается благодаря снижению заболеваемости среди школьников на территории края на 27%, на территории Перми — на 38% в период с 10 по 16 февраля.

С 17 февраля в школах Перми дети приступили к аудиторным занятиям, срок карантина завершился.

Карантин продолжается в школах десяти муниципальных образований: Чусового, Красновишерского, Добрянского, Александровского, Березовского, Лысьвенского, Оханского, Нытвенского, Ильинского и Карагайского районов.