Черкесск, , 15:33 — REGNUM В полицию Карачаево-Черкесии пожаловался на обман аферистов житель Тульской области. Он собрался отдохнуть на горнолыжном курорте «Архыз», но его ждало разочарование. Оплатив проживание в сети интернет, на месте мужчина выяснил, что по данному адресу его никто не ждет.

«Отозвавшись на объявление на интернет-сайте товаров и услуг, мужчина оформил заявку на съем жилья в поселке Архыз, после чего произвел предоплату по указанным реквизитам», — сообщила пресс-служба МВД.

Однако, приехав в курортный поселок, указанного адреса пострадавший не нашел и оказался без денег и оплаченного жилья. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.