Ставрополь, , 15:58 — REGNUM Уголовное дело возбудили на Ставрополье по факту хищения более 40 тыс. литров дизельного топлива с автозаправочных станций. Подозреваемым вменяется в вину кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе МВД России по Ставропольскому краю.

Фигурантами дела стали несколько человек, в том числе сотрудник транспортной компании. Установлено, что последний похитил три топливные карты из офиса организации, расположенного в селе Надежда Шпаковского района.

Используя карты с оплаченным лимитом, злоумышленники за деньги заправляли дизельным топливом автомобили всех желающих на АЗС Ставропольского края и Калмыкии. В общей сложности им удалось похитить порядка 44 тыс. литров горюче-смазочных материалов, обналичив около 2 млн рублей.

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