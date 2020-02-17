Красноярск, , 15:26 — REGNUM Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) не уходят из Красноярска. В городе продлён так называемый режим «чёрного неба».

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 19 часов (местное время) 17 февраля до 19 часов 18 февраля в Красноярске сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Объявлены НМУ первой степени опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, режим «чёрного неба» в Красноярске действует с 19 часов 14 февраля.

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