Екатеринбург, , 15:47 — REGNUM В Свердловской области не планируется создавать новые обсерваторы для граждан Китая с подозрением на новый коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Как заявил вице-губернатор области Павел Креков, открытия новых обсерваторов не будет. В настоящий момент в регионе работает только один такой пункт.

По данным Крекова, все граждане Китая, прошедшие обследования в екатеринбургском обсерваторе в санатории «Бодрость» (Екатеринбург), здоровы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские врачи обследовали граждан РФ, вернувихся из Китая и заболевших ОРВИ. Следов коронавируса по итогам исследований обнаружено не было.

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