Париж, , 15:22 — REGNUM Согласно опросу Elabe, 50% жителей Франции шокированы распространением интимных видеороликов с экс-кандидатом на пост мэра Парижа Бенджамином Гриво, передает BFM TV.

По данным исследования, двое из трех французов считают, что Бенджамин Гриво был прав, отказавшись от муниципальных выборов в Париже.

Кроме того, 78% респондентов говорят, что они обеспокоены демократическими дебатами во Франции.

Известно, что исследование было проведено среди тысячи человек, представляющих население Франции в возрасте 18 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выделил «целенаправленность» Аньез Бузин, которая решила покинуть пост главы министерства здравоохранения, чтобы посвятить время гонке за пост мэра Парижа.

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