Москва, , 15:25 — REGNUM Рейтинги российских органов власти повысились после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, наибольшую поддержку в обществе встретили социальные инициативы. Об этом говорится в интервью гендиректора ВЦИОМ Валерия Фёдорова, опубликованном 17 февраля на сайте центра.

По его словам, после «остросоциального и яркого» послания отмечена тенденция к повышению рейтингов почти всех органов власти, но в первую очередь — главы государства. Зафиксирован позитивный всплеск, но продолжится ли рост дальше, зависит от соответствия заявленных целей реальности.

Люди будут отвечать на вопросы социологов в зависимости от того, ощутят ли улучшения в экономике, пояснил Фёдоров.

Больше всего люди поддерживают меры по поддержке семей с детьми и всё прочее, связанное с социальными гарантиями. Из предложенных Путиным поправок к Конституции наибольший резонанс вызвала инициатива о её приоритете над международным правом.

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