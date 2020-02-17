Борисполь, Украина, , 15:16 — REGNUM Бортовые самописцы с самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который был сбит по ошибке в январе 2020 года недалеко от Тегерана, могут быть расшифрованы на Украине. Такую вероятность допустил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Об этом он заявил журналистам сегодня, 17 февраля.

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При этом он отметил, что это возможно при «определённых условиях». Каких именно, Данилов не уточнил.

«Те исследования, которые были сделаны на территории Украины, позволяют нам сказать, что это [расшифровка] при определенных условиях может произойти и на территории Украины», — приводит ТАСС слова секретаря СНБО.

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По словам Данилова, определённым препятствием для расшифровки ящиков является то, что они повреждены. Когда начнётся процесс расшифровки, пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ирана признали, что пассажирский самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» был сбит по ошибке системой ПВО, которая ждала ответного удара Соединённых Штатов на иранскую ракетную атаку по американским базам в Ираке. В результате авиакатастрофы 8 января погибли 176 человек.

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