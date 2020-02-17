Майкоп, , 16:01 — REGNUM Майкопский городской суд Адыгеи вынес приговор двум местным жителям по уголовному делу об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования на покупку техники. Подельники признаны виновными в хищении нескольких миллионов рублей, сообщили ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе МВД России.

Установлено, что в 2013 году группа лиц создала в Адыгее фирму, которая якобы занималась продажей дорогих пылесосов. Одна из осужденных — 33-летний специалист финансовой организации в Майкопе — заключала договоры с банком на кредитование и продажу техники. В последующем она незаконно оформляла кредиты, используя персональные данные и копии паспортов граждан без их ведома.

Деньги, поступавшие на счет фирмы, участники группы делили между собой. Общий ущерб, причиненный злоумышленниками, превысил 3,7 млн рублей.

Суд назначил 51-летнему жителю Майкопа наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а его 33-летняя подельница приговорена к штрафу в размере 1,6 млн рублей.