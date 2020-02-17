Кромы, , 14:57 — REGNUM Фигурантка громкого уголовного дела о торговле кондитерским маком в Воронеже Евгения Полухина вышла на свободу словно-досрочно. Решение об удовлетворении ходатайства Полухиной принял Кромской районный суд Орловской области, сообщила 17 февраля «Новая газета». Суд учёл отсутствие взысканий, положительную характеристику, ходатайство поддержали администрация колонии и прокурор.

«Полухина доказала свое исправление и подлежит условно-досрочному освобождению», — цитирует издание судью Маргариту Гридину.

Как сообщало ИА REGNUM, приговор по уголовному делу в отношении семьи Полухиных — супругов и их 30-летней дочери, а также их родственницы был вынесен Левобережным районным судом Воронежа в июле 2015 года. Они были признаны виновными в неоднократном сбыте наркотических веществ, покушении на сбыт и приготовлении к сбыту наркотиков.

Дело получило огромный общественный резонанс. Под следствие семья, которая держала семейное кафе, попала в 2012 году — правоохранители сочли, что под видом кондитерского мака фигуранты дела продавали смесь семян мака с маковой соломой и опием. При обыске осужденных в арендуемых ими гаражах были обнаружены и изъяты смеси семян мака в размере 4,8 тонны. Сами осуждённые на всех этапах следствия свою вину отрицали, настаивая на том, что мак использовался исключительно в кондитерской продукции, которой торговали в кафе.

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