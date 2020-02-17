Чимкент, Казахстан, , 14:56 — REGNUM Аль-Фарабийский районный суд Чимкента признал четырех человек виновными в незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия, сообщили 17 февраля в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

Члены преступной группы получили тюремные сроки от трех до пяти лет лишения свободы. Они были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. ст. 287 УК РУ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств») и ч. 2, ст. 288 УК РК («Незаконное изготовление оружия»).

Напомним, в июле 2019 года сотрудники КНБ Казахстана пресекли незаконную деятельность преступной группы, занимающей изготовлением оружия. Охолощенное оружие завозилось из России и переделывалось под боевое.