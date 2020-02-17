Екатеринбург, , 14:57 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин (СР) посчитал «смешными» жалобы аутсорсера скорой помощи в Екатеринбурге на журналистов. Об этом сообщает ЕАН.

По мнению парламентария, своим обращением в прокуратуру компания «Феникс-Логистика» лишь всколыхнула ранее потухший скандал.

«Мне всегда смешно, когда кто-то, «обделавшись», начинает обвинять в этом СМИ», — сказал Ионин.

Депутат напомнил, что фирма предлагала водителям скорой помощи стать самозанятыми, что является формой ухода от социальных обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания обратилась к прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову. По мнению «Феникс-Логистики», журналисты пытались сорвать заключение контракта с аутсорсером.

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