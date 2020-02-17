Вильнюс, , 14:41 — REGNUM Согласно последним данным, опубликованным литовским институтом гигиены, в 2019 году в Литве добровольно ушло из жизни 654 человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 января. Это меньше, чем в 2018 году (683 человека), но по-прежнему, вероятно, самый высокий показатель в ЕС. Пропорция числа самоубийств к 100 тыс. жителям по всему ЕС будет оглашена в апреле, ранее Литва всегда являлась антилидером этого рейтинга.

В ЕС на 100 тыс. жителей приходится 10 случаев самоубийств, в Литве этот показатель в 2,5 раза выше. При этом с 2014 года число самоубийств в Литве сократилось на 30%.

Чаще всего в Литве добровольно с жизнью расстаются мужчины трудоспособного возраста. Эта категория занимает 70% от всех случаев суицида.