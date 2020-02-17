Воронеж, , 14:40 — REGNUM На строительство новой поликлиники в Воронеже власти готовы потратить до 1,4 млрд рублей. Многоэтажное медучреждение планируется построить на Московском проспекте — на территории бывших яблоневых садов агроуниверситета. Тендер на разработку документации и строительство поликлиники опубликован 14 февраля на сайте госзакупок, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

«Выполнение подрядных работ для государственных нужд по разработке рабочей документации и строительству объекта «Поликлиника на 1100 посещений с подстанцией скорой медицинской помощи на 10 бригад по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 142у», — говорится в описании закупки.

Начальная (максимальная) цена составляет 1 млрд 370 млн 819 тыс. 752 рубля. Заявки принимаются до 3 марта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе губернатор Александр Гусев подтвердил планы по строительству на землях, которые пока занимают яблоневые сады ВГАУ, «социального узла» — крупной школы, детского сада, спорткомплекса и поликлиники.

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