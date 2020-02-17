Ростов-на-Дону, , 14:35 — REGNUM В Ростовскую область с 17 февраля значительно потеплеет. Лишь к выходным, по прогнозам синоптиков, на Дону ожидается понижение температуры воздуха и осадки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Так, согласно размещённой информации, 18 и 19 февраля в Ростове-на-Дону будет солнечно, без осадков. В дневные часы воздух прогреется до +7 градусов. Ночью столбики уличных термометров опустятся до — 3 градусов.

В период с 20 по 23 февраля ожидаются дожди. Дневная температура не превысит +5 градусов. Ночью пройдёт снег и похолодает до — 2 градусов.