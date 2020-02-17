Москва, , 14:35 — REGNUM Поездки в Соединённые Штаты могут оказать небезопасными для граждан России. Об этом https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4046286напомнили в Министерстве иностранных дел РФ.

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«Хотели бы вновь обратить внимание выезжающих за рубеж соотечественников на угрозу подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и специальными службами», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД уточнили, что такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах. В этой связи россиянам рекомендовано при планировании зарубежных поездок тщательно взвешивать существующие риски преследования с американской стороны.

В ведомстве заверили, что российские дипломаты прилагают все усилия для помощи оказавшимся в беде соотечественникам, обеспечения их законных прав и скорейшего возвращения на Родину. Однако, констатировали в ведомстве, многочисленные призывы к нормализации взаимодействия на основе российско-американского Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру.

«С 2008 года на территории третьих государств зафиксировано уже 53 таких случая, из которых шесть произошло в 2019 году», — добавили в МИД РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, подобные случаи произошли с Марией Бутиной, Константином Ярошенко и Виктором Бутом. Американские власти вовремя не уведомили РФ о задержаниях граждан. Кроме того, они отказываются пересматривать очевидно несправедливые приговоры и не берут в расчёт соображения гуманитарного характера, заявили в МИД РФ.

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