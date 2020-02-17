Москва, , 14:32 — REGNUM Протоиерей Дмитрий Смирнов пытается в провокативной форме донести до своих слушателей церковное учение, упомянув в том числе о тех его составляющих, которые большинству граждан неизвестны, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 17 февраля, религиовед Роман Лункин.

Как сообщалось ранее, протоиерей заявил, что женщины, проживающие с мужчинами в гражданском браке, являются «бесплатными проститутками». Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал эти высказывания недопустимыми для служителя Церкви, а также обратил внимание на устоявшуюся в обществе понятийную путаницу с понятием «гражданский брак».

« Дмитрий Смирнов — человек яркий и талантливый. И как всякий яркий общественный и религиозный деятель, он в некотором смысле выражает только свою собственную точку зрения. Вместе с тем можно сказать и то, что он выражает позицию Церкви — в собственном проповедническом стиле.

Когда слушаешь его проповеди в храме, то такая провокативная проповедь, привязанная к евангельскому контексту, звучит вполне естественно, пробуждает сознание. Но стоит его словам быть вырванными из контекста, обсуждаться в этом вырванном состоянии в интернете, и они начинают звучать как постмодернистский эпатаж. То есть во многом это вопрос восприятия.