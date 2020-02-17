Махачкала, , 14:39 — REGNUM Трехсменный режим обучения в российских школах должен быть полностью устранен в 2021 году. Об этом 17 февраля в ходе рабочего визита в Дагестан заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Федеральный чиновник посетил в Махачкале школу №26, где в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» был построен дополнительный трехэтажный корпус на 604 ученических места. Ввод пристройки должен разгрузить школу и позволить перейти с трехсменного режима обучения на двухсменный.

«Очень важно не терять темп строительства новых объектов. Нацпроект дает нам все возможности, чтобы решать эту задачу оперативно и качественно. Мы планируем полностью отказаться от трехсменного режима обучения в 2021 году», — цитирует Кравцова пресс-служба минобрнауки Дагестана.

Напомним, в настоящее время школы, работающие в три смены, имеются в четырех регионах России. Помимо Дагестана это Ингушетия, Чечня и Бурятия.

Сергей Кравцов в Дагестане также встретится с главой республики Владимиром Васильевым и проведет расширенное совещание по готовности региона к проведению единого государственного экзамена в 2020 году. В поездке министра сопровождают врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев и начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.