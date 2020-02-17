Пенза, , 14:27 — REGNUM Более половины районных администраций Пензенской области не предоставили земельные участки многодетным семьям. Такая информация была озвучена на совещании 17 февраля, которое провел пензенский губернатор.

Как сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан, в соответствии с майским указом президента РФ 2948 многодетных семей получили в собственность земельные участки. Полностью обеспечены земельными участками многодетные семьи в г. Кузнецке и в 12-ти районах области из 27.

При этом глава региона Иван Белозерцев отметил, что «многодетным семьям нужно выделять лучшие земельные участки, обеспеченные инфраструктурой, а не на задворках, по остаточному принципу». По закону, многодетные семьи имеют право продать выделенную им землю, но руководители на местах должны сделать все, чтобы у людей была возможность вести строительство домов, если у них есть такое желание, добавил он.

Глава региона дал поручение организовать консультационные встречи многодетных семей с сотрудниками Пенсионного фонда, банковской сферы, митруда региона.