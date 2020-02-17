Москва, , 14:25 — REGNUM Депутаты Госдумы максимально ускорили рассмотрение законопроекта, направленного на расширение выплаты материнского капитала и его распространение на первого ребенка — в третьем чтении предполагается принять закон до 20 февраля. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

«Во вторник (18 февраля) мы предполагаем рассмотреть важный законопроект — это поправки в закон об использовании материнского капитала. Данный законопроект был внесен правительством — он касался только достаточно узкой, но важной темы — права на использование материнского капитала для строительства дачных домиков на участках, которые предназначены не для жилого строительства, а для садово-огороднической деятельности», — напомнил Исаев.

Между тем ко второму чтению депутаты фракции «Единая Россия» внесли в законопроект, принятый в первом чтении, поправки, которые направлены на реализацию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«Предложение касается расширения сферы деятельности материнского капитала, продление программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года, увеличения самой суммы материнского капитала и ее дифференциации. Напоминаю, что теперь маткапитал будет назначаться при рождении или усыновлении первого ребёнка — в этом случае размер будет составлять 466 тыс. 617 рублей. В случае рождения второго ребенка идет увеличение выплаты материнского капитала для тех, кто воспользовался первой, на 150 тыс. рублей», — отметил Исаев.

Если же речь идет о тех, кто не воспользовался выплатой на первого ребенка, то при рождении второго они получат 616 тыс. 617 рублей. Кроме того, напомнил Исаев, законопроект также ускоряете процедуру оформления соответствующего сертификата.

«Мы предполагаем, что он (законопроект) будет принят во втором и третьем чтении на этой неделе, 26 февраля рассмотрен Советом федерации, подписан президентом в последующем и в течение 10 дней он вступит в силу. Таким образом, мы максимально ускорили процедуру принятия этой поправки», — заявил Исаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект также устанавливает, что нововведения в части маткапитала будут действовать с 1 января 2020 года.

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