Москва, , 14:25 — REGNUM В ближайшие два года в Москве планируют заменить 250 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Проект начали реализовывать еще в 2019 году. Заменили уже 120 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов вдоль различных магистралей и шоссе.

Уточняется, что конструкции были установлены более 15 лет назад, за это время они потеряли свои свойства. Поэтому после замены экранов в некоторых районах столицы может стать тише.

Также в комплексе отметили, что шумозащитные экраны будут выполнены в едином стиле — в сером цвете. Раньше использовался зеленый.